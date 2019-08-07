Молдавская и Румынская федерации футбола заключили соглашение о партнерстве до 2022 года

Молдавская и Румынская федерации футбола заключили соглашение о партнерстве до 2022 года. Документ в Бухаресте подписали главы федераций Леонид Олейниченко от молдавской стороны и Рэзван Бурляну - от румынской.

"Подписанное с Румынской федерацией футбола соглашение выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень. Документом предусмотрен постоянный обмен информацией, конкретные меры, которые повлияют на развитие футбола на обоих берегах Прута. В рамках партнерства появится возможность проводить мероприятия по подготовке арбитров, тренеров, менеджеров, мы сможем обеспечить высокий уровень подготовки этих специалистов", - председатель ФФМ Леонид Олейниченко.

Планируется провести несколько товарищеских матчей между юношескими и молодежными сборными Молдовы и Румынии, на играх Национальной дивизии будут работать судейские инспекторы из Румынии.