Молдавская и Румынская федерации футбола заключили соглашение о партнерстве до 2022 года. Документ в Бухаресте подписали главы федераций Леонид Олейниченко от молдавской стороны и Рэзван Бурляну - от румынской.
"Подписанное с Румынской федерацией футбола соглашение выведет наше сотрудничество на качественно новый уровень. Документом предусмотрен постоянный обмен информацией, конкретные меры, которые повлияют на развитие футбола на обоих берегах Прута. В рамках партнерства появится возможность проводить мероприятия по подготовке арбитров, тренеров, менеджеров, мы сможем обеспечить высокий уровень подготовки этих специалистов", - председатель ФФМ Леонид Олейниченко.
Планируется провести несколько товарищеских матчей между юношескими и молодежными сборными Молдовы и Румынии, на играх Национальной дивизии будут работать судейские инспекторы из Румынии.
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