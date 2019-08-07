Растут расходы на содержание аппарата президента

Расходы на содержание аппарата президента растут. К концу этого года они могут вдвое превысить показатель 2016-го, когда Игорь Додон был избран главой государства.

Согласно данным, опубликованным на новом сайте минфина, в 16-м году содержание президентского аппарата обошлось налогоплательщикам в 14 миллионов 600 тысяч леев. Около 10 миллионов ушло на зарплату сотрудников. Год спустя сумма выросла на полтора миллиона, а в 2018 - еще на два с половиной, приблизившись к 19-ти миллионам.

Фонд заработной платы в прошлом году составил 12 миллионов. И почти столько же потратил аппарат президента в первой половине 2019. По оценкам минфина, отчисления аппарата в бюджет составят в этом году 144 тысячи леев. Эти цифры в пресс-службе главы государства пока не прокомментировали. Там не отвечают на звонки.