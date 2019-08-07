На стройке в Дурлештах погиб 34-летний мужчина

34-летний рабочий погиб на стройке в Дурлештах. Обстоятельства его смерти выясняются. Очевидцы утверждают, что рабочего ударило ковшом автокрана.

"По голове удар пришелся. Он набирал песок, когда ковш опустился вниз, прямо ему на голову. Мы увидели, как он упал и вызвали скорую. Она приехала через минут 20".

Рабочие, в свою очередь утверждают, что мужчина сорвался с седьмого этажа. При этом они говорят, что правила безопасности на стройке соблюдают.

"Он был в полной экипировке, в каске и комбинезоне".

Расследованием несчастного случая занялась столичная прокуратура.