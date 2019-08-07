Мужчина повесился на улице в Одессе

Ночь жители обнаружили у себя во дворе молодого мужчину, повешенного на трубе. Полиция квалифицировала случившееся как самоубийство.

Повешенного мужчину обнаружили во дворе на улице Мечникова, в Одессе. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции области сообщает УНИАН в среду, 7 августа, передает Корреспондент.

В ночь на 7 августа местные жители в своем дворе обнаружили повешенного мужчину, о чем сообщили на линию 102. Прибывшие на место происшествия правоохранители, увидели молодого мужчину, висящего на бельевой веревке, которая была прикреплена к газовой трубе. Установлено, что погибший - 38-летний житель Одессы.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предполагается, что смерть наступила в результате асфиксии (удушения). По факту открыто уголовное производство по статье о самоубийстве (ст. 115 УК). Обстоятельства и причины случившего устанавливаются.