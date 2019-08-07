Звезда не отрицает, что обращалась к пластическим хирургам, но уверяет, что только операциями сохранить молодость не удастся.
Известная украинская и советская певица София Ротару празднует 72 День рождения. Звезда родилась 7 августа 1947 года. Внешность певицы всегда вызывала споры, поскольку Ротару выглядит значительно моложе своих лет.
Ротару с удовольствием делится своими секретами красоты и не скрывает тот факт, что пользовалась услугами пластических хирургов, передает Корреспондент.
Секреты красоты Софии Ротару
Певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. При этом звезда подчеркивает, что идти на операцию стоит только в том случае, если самостоятельно поддерживать естественную красоту уже не получается.
Значительно больше внимания звезда уделяет своему физическому и душевному здоровью.
Ротару с удовольствием работает на даче, выращивая зелень и овощи. Звезда уверена, что работа на земле лучший способ психотерапии.
Певица много лет следит за своим питанием и весом. Она ест много овощей и употребляет мало соли. Также звезда не ест после шести вечера и старается не передать. Если Ротару все таки начинает набирать вес, то прибегает к своей любимой диете. Ее суть в том, чтобы первые три дня есть только отварной рис без соли, следующие три дня употреблять овощи в любом виде и последние три дня есть только фрукты.
Комментарии
- Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
- Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
- Гильермо дель Торо посвятил мигрантам именную звезду на "Аллее славы"
- Принцу Чарльзу предложили сыграть в новой части бондианы
- Актриса Кара Делевинь тайно вышла замуж за свою подругу
- Кевин Спейси впервые за долгое время выступил публично – зачитал поэму о боксер
- Киану Ривз удивил соцсети ирокезом и бородой
- Певец Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли
- Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины
- Знаменитую песню Кэтти Перри признали плагиатом: певица должна заплатить более $3 миллионов
- В немецком порту изъяли 1,5 тонны кокаина
- Министр экономики: Государство может потерять участок, на котором строится стадион
- Астрономы нашли черную дыру с рекордной массой
- Материальной помощи на Пасху и Рождество больше не будет
- Девушка умерла после укуса комара
- 7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
- Гороскоп на 7 августа 2019: астролог назвал два знака Зодиака, которых ждет невероятный успех уже сегодня
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Мужчина купил картину Рембрандта стоимостью 30 млн за 500 евро
- Ученые назвали простой способ затормозить старение мозга
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei