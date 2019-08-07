Софии Ротару 72 года: секреты молодости певицы

Звезда не отрицает, что обращалась к пластическим хирургам, но уверяет, что только операциями сохранить молодость не удастся.

Известная украинская и советская певица София Ротару празднует 72 День рождения. Звезда родилась 7 августа 1947 года. Внешность певицы всегда вызывала споры, поскольку Ротару выглядит значительно моложе своих лет.

Ротару с удовольствием делится своими секретами красоты и не скрывает тот факт, что пользовалась услугами пластических хирургов, передает Корреспондент.

Секреты красоты Софии Ротару

Певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. При этом звезда подчеркивает, что идти на операцию стоит только в том случае, если самостоятельно поддерживать естественную красоту уже не получается.

Значительно больше внимания звезда уделяет своему физическому и душевному здоровью.

Ротару с удовольствием работает на даче, выращивая зелень и овощи. Звезда уверена, что работа на земле лучший способ психотерапии.

Певица много лет следит за своим питанием и весом. Она ест много овощей и употребляет мало соли. Также звезда не ест после шести вечера и старается не передать. Если Ротару все таки начинает набирать вес, то прибегает к своей любимой диете. Ее суть в том, чтобы первые три дня есть только отварной рис без соли, следующие три дня употреблять овощи в любом виде и последние три дня есть только фрукты.