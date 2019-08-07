Девушка умерла после укуса комара

Спустя три дня после укуса комара в Таиланде умерла 25-летняя стюардесса авиакомпании Thai Lion Air. Организм девушки отказался бороться с лихорадкой денге.

К врачу обратилась вся семья девушки с одними и теми же жалобами — сильная лихорадка и головные боли. После обследования выяснилось, что у родственников лихорадка денге, передает Daily Star.

Только организм стюардессы не смог справиться с вирусом. После трех дней сильнейшей лихорадки у нее произошло внутреннее кровотечение, шок и отказ органов. Передача инфекции происходит вместе с укусом комара.

Сейчас в Таиланде их очень много, так как в стране в самом разгаре сезон дождей, передает Униан.

Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов.

При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, приводящую к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и "утечке" плазмы крови, или синдрому шока денге, где возникает опасно низкое кровяное давление.