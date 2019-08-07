Материальной помощи на Пасху и Рождество больше не будет

Материальной помощи на Пасху и Рождество больше не будет. Правительство дало негативное заключение проекту демократов, сославшись на нехватку денег в бюджете.

Бывший глава кабмина Павел Филип назвал это решение ошибкой, добавив, что новая власть, похоже, больше занята разделением должностей, нежели уровнем жизни в стране.

Бывший глава минфина Ион Кику, завершая мандат, уточнил, что в бюджете остается три миллиарда 270 миллионов леев. А поступления в бюджет, по его оценкам, к концу года должны были превысить прошлогодние на полмиллиарда.

Материальную помощь в праздники получали более 600 тысяч человек с ежемесячными доходами ниже 2000 леев. Фракция ДПМ предложила сделать выплаты постоянными.