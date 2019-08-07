Она превосходит в 40 раз массу Солнца. Расположена дыра в гигантской эллиптической галактике Holmberg 15A.
Ученые обнаружили черную дыру, которая обладает рекордной массой. Она в 40 раз превосходит массу Солнца и удалена от Земли на 700 миллионов световых лет. Об этом пишет Science Alert.
Черная дыра расположена в гигантской эллиптической галактике Holmberg 15A. Она является самой большой из когда-либо обнаруженных, передает Корреспондент.
Шварцшильдовский радиус черной дыры (расстояние от центра объекта до горизонта событий) равносилен 790 астрономическим единицам. При этом одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца.
Черная дыра, по результатам моделирования, могла образоваться после столкновения двух молодых галактик, состоящих из небольшого количества звезд в ядрах.
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