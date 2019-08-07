Министр экономики: Государство может потерять участок, на котором строится стадион

Схему отчуждения земли усмотрел министр экономики в строительстве "Арена Кишинев". По словам Вадима Бранзана, государство может потерять участок, на котором строится стадион. А затем и весь комплекс, если не будет выплачивать инвестору три миллиона евро ежегодно. Заявления прозвучали в эфире частного телеканала.

"Дело не в арене. А в 59 гектарах земли, выведенной из категории сельскохозяйственной. Сто процентов, именно земля была ставкой. И что теперь делать? Пересмотреть условия контракта. Вернуть эти 59 гектаров государству", - отметил министр экономики Вадим Брынзан.

Эти слова опроверг Андриан Канду, один из инициаторов строительства стадиона. Он посоветовал министру заглянуть в контракт, опубликованный в "Официальном мониторе", где указано, что и Арена, и земля под ней остаются государственной собственностью.

Ответил Андриан Канду и на сетования министра об убыточности арены. Он напомнил, что это социальный проект.

"Если государство не получает прибыли от школ, детсадов и домов культуры, их тоже надо закрыть?", - задается вопросом бывший председатель парламента.

Открытие спортивного комплекса намечено на день города - 14-е октября. Кроме стадиона, там будет олимпийский бассейн, аквапарк, теннисный клуб, конференц-залы и большая парковка. Строит объект турецкая компания на основе частно-государственно партнерства.