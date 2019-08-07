В немецком порту изъяли 1,5 тонны кокаина

Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из Бразилии.

Около 1,5 тонны кокаина изъято в порту Гамбурга. Как сообщило 7 августа таможенное управление, оценочная стоимость наркотиков на черном рынке - 350 миллионов евро, передает Корреспондент.

Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из Бразилии. Согласно сопровождающим документам, внутри был груз сигарет. В действительности там находилось 64 сумки, по которым был расфасован кокаин. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене.

Это уже второй заметный удар по контрабандистам за последнее время. 2 августа гамбургские таможенники сообщили об обнаружении 4,5 тонны кокаина. Груз направлялся также в Антверпен. Это была крупнейшая партия кокаина из тех, что когда-либо были изъяты немецкими пограничниками.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской полиции задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина.

Также в США изъяли 13 тонн кокаина в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана. Эти наркотики оценили в 350 млн долларов.