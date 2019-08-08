Число временно пребывающих в Россию трудовых мигрантов из Молдовы резко упало в последние годы

Вцелом число временно пребывающих в РФ иностранцев превышает 10 млн человек. 85% из них прибыли из стран СНГ, а самая многочисленная группа – из Средней Азии.

А вот число украинских гастарбайтеров сокращается: в 2015 году их было 2,5 млн., сейчас 1,7 млн. Последняя цифра меньше, чем число временно пребывающих из Узбекистана (2,2 млн.). Но пока больше, чем из Таджикистана (1,3 млн.), передает govoripokazpmr.

Резко упало число временно пребывающих из Молдовы, жители Украины и Молдовы, пользуясь безвизовым режимом, поехали в Европу. Это был «тонкий» ход со стороны европейцев: тем самым они, окончательно оторвали эти страны и, главное, их молодежь, от России.

Их вытесняют среднеазиаты, растет число временно пребывающих из Азербайджана, белорусы держатся примерно на одном уровне – около полумиллиона.