Голливудская звезда Мила Йовович беременна третьим ребенком

Голливудская актриса Мила Йовович объявила о третьей беременности.

На странице в Instagram Йовович запостила фотографию, где стоит с заметно округлым животиком.

Как сообщила Мила, она находится на 13-й неделе беременности. "Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные чувства. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка я не хотела привязываться к нему заблаговременно. Последние месяцы я и моя семья были как на иголках, это было нелегко", - рассказала Мила.