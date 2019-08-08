8 августа – хорошее время для деловых переговоров и посещения различных мероприятий, говорит астролог Павел Глоба. Как говорится в его астропрогнозе, в четверг произойдут неожиданные события, которые могут повлиять на вашу личную или профессиональную жизнь, передает SlovoFraza. Неудачниками дня, судя по прогнозу Глобы, станут Тельцы, а счастливчиками - Скорпионы и Рыбы.
Овен
Овну необходимо заниматься умственным, а не физическим трудом. И пользы будет больше, и радости. Напряжение в отношении с родственниками спадет, поэтому можно смело планировать поездки и покупки, передает Униан.
Телец
Вероятны травмы – как бытовые, так и производственные, транспортные. Если в первом случае под угрозой хозяйки, изобретающие рецепты фирменных блюд, то во втором – дети и пожилые люди.
Близнецы
У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День неблагоприятен для любви.
Рак
Звезды рекомендуют Раку следить за питанием, особенно, если имеются хронические заболевания желудка. Высокая эффективность в работе позволит поднять финансовый уровень.
Лев
Этот четверг Львы скорее всего проведут в соответствии со своими желаниями. Не исключено, что многие займутся хобби или посвятят день творчеству.
Дева
Дел у вас много, но старайтесь работать без спешки. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на ближайшем окружении.
Весы
У Весов будет несколько попыток уладить финансовое положение. Но, ни одна из них не решится без поддержки близких друзей. Продажа имущества и покупка жилья увенчаются успехом.
Скорпион
Возможно, вас ждет сюрприз от человека, от которого вы этого совсем не ожидаете. События этого дня могут круто изменить вашу жизнь. Стрелец Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию.
Козерог
Звезды рекомендуют Козерогу быть осторожным во время поездки в другой город. Если вы тщательно подготовите документы на оформление предпринимательства, то личный бизнес принесет успех.
Водолей
Этот день не подходит для того, чтобы проводить время в компании с друзьями, заставляя любимых волноваться за вас, не зная, где вы и что с вами.
Рыбы
Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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