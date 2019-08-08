Ежегодно 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста - праздник, который объединяет всех настоящих мужчин и твердых духом женщин.
История Дня альпинизма
Международный день альпинизма появился благодаря двум швейцарцам, которые первыми сумели покорить самый высокую точку Альп – вершину Монблан. Это были врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма. Высота этой горы составляла 4810 метров. Попыток покорить вершину Альп было огромное количество, и почти все они заканчивались трагическими неудачами. И только 8 августа 1786 года это удалось сделать двум смельчакам. И именно с тех пор все любители покорения гор отмечают Международный день альпинизма 8 августа, передает Униан.
Виды альпинизма
Скалолазание - восхождение обычно проходит там, где нет снега и льда. Высоты небольшие, кислородного голодания нет. Можно с собой не брать много теплых вещей и отправляться в легкой скальной обуви.
Скально-ледовые - это комбинированные восхождения, во время которых нужно уметь передвигаться по скалам, снегу и льду. В таких маршрутах есть ночевки, темп передвижения невысокий из-за большого количества снаряжения.
Высотный альпинизм - это покорение вершин от 6500 метров над уровнем моря. Этим видом занимаются немногие, только профессионалы. На высоте 8 километров - так называемая зона смерти - находиться долго без кислородного оборудования невозможно.
Big Wall - это американский термин, обозначающий прохождение больших стен протяженностью километр и более. У этих восхождений довольно сложные маршруты. Отдельно альпинисты могут заниматься ледолазанием - это соревнования, суть которых заключается в преодолении ледяных стен. Также сейчас выделяют промышленный альпинизм - это технология высотных работ, при которой рабочее место достигается подъемом или спуском по веревке.
Традиции на День альпиниста
Традиционно в праздник посвященный альпинизму проходит множество тематических мероприятий. Проводят масштабные спортивные соревнования по скалолазанию и туристические слеты, на которых спортсмены показывают свое мастерство.
Кроме того, Международная ассоциация альпинистов организовывает конференции. Отличившимся представителям этой отрасли руководство вручает грамоты, медали, дипломы и премии. Альпинисты отмечают свой праздник чаще всего на корпоративах в кругу коллектива, либо же за праздничными столами с друзьями, родными и близкими.
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