Андрей Нэстасе пришел на заседание правительства в костюме, похожем на полицейскую форму

Министр внутренних дел застал коллег врасплох. На заседание правительства он пришел в костюме, похожем на полицейскую форму. Встретили его в недоумении.

"Я не узнала вас, господин министр. Вы меня напугали".

На вопросы журналистов Андрей Нэстасе отвечать не стал, ретировавшись через заднюю дверь. Между тем, его преображение вызвало волну комментариев в социальных сетях.

Бывший мэр Бельц Ренато Усатый, к примеру, выложил в Facebook портрет Нэстасе в скафандре.

В 15 году ношение формы, даже поддельной, хотели признать нарушением. Депутаты-либералы предложили наказывать это штрафом в три тысячи леев. Проект был принят в первом чтении, а ко второму от него отказались.