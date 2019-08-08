В Бельцком инспекторате полиции исчез портрет Илана Шора вместе со стендом "Внимание, розыск"

В бельцком инспекторате полиции исчез портрет Илана Шора. Вместе со стендом "Внимание, розыск". Горожане предположили, что щит украли сторонники депутата. А оказалось, что это дело рук полицейских.

"Сотрудники полиции Бельц получили из МВД приказ повесить на стенд снимок политика, объявленного в розыск. Поскольку стенд сильно изношен, руководство полиции Бельц приняло решение снять его для ремонта", - пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанова.

В Генеральном инспекторате полиции заявили, что фото Илана Шора развесят во всех районных отделениях. По данным следствия, депутат незаконно покинул страну, улетев из Кишинева чартерным рейсом.

В прокуратуре считают, что ему помогли бежать сотрудники аэропорта. В администрации воздушной гавани это опровергают.