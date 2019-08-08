Веганская диета способствует повышению эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении онкологии.
Ученые из США выяснили, какой тип питания помогает при лечении онкологических заболеваний, сообщает Nature.
Эксперимент проводился на грызунах. Из рациона животных исследователи исключили вещество метионин, который присутствует в протеинах мяса, рыбы и молочных продуктов. В результате они получили практически веганскую диету, передает Корреспондент.
Выяснилось, что такой тип питания благотворно сказывается на эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака. Помимо этого специалисты не исключили, что здесь также сказался эффект препарата 5-фторурацила, обладающего противораковым действием.
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