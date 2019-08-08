9-летний мальчик утонул в Днестре

В Сороках накануне вечером в Днестре утонул девятилетний мальчик. По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, мальчик пришел на реку с друзьями.

Они выбрали место вдалеке от станции спасателей. Когда ребенок стал тонуть, приятели позвали было на помощь, но было поздно. Реанимационные действия спасателей и врачей скорой помощи не помогли.

По данным ГИЧС, с начала года в водоемах страны утонули 68 человек, в том числе девять детей.