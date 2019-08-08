На Тайване произошло третье за неделю землетрясение

Очевидцы сообщают, что здания качались около 10 секунд. О возможных пострадавших пока нет информации.

Вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Об этом в четверг, 8 августа сообщает Xinhua со ссылкой на Центр слежения за землетрясениями Китая, передает Корреспондент.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.

"В Тайбэе здания качались около 10 секунд. Информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.

По данным издания, это уже третье за неделю землетрясение в Тайване.