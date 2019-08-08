О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Успенский пост 2019 – что можно и нельзя есть: питание по дням
// фото: news.church.ua
12:39, 08 Aug 2019
просмотров 144 | комментариев 0

Успенский пост – один из четырех христианских многодневных постов. Он был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.

Когда начинается пост в 2019 году

В отличие от большинства знаковых религиозных дат, Успенский пост не зависит от праздника Пасхи, поэтому его даты всегда неизменны.

В 2019 году, как и ежегодно, верующие начнут поститься с 14 августа – в праздник Медового Спаса, который еще называют Маковеем. Заканчиваются ограничения в еде 27 августа – накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Уже с 28 августа можно кушать блюда из любых продуктов.

Таким образом, Успенский пост является одним из самых коротких среди многодневных постов – он длится всего две недели. Поскольку на время Успенского поста приходится праздник Преображения Господня, в народе данный пост часто называют Спасовкой или Спасом, передает Униан.

Каким должно быть питание в Успенский пост

Этот пост считается одним из самых суровых. Как и в любой другой пост, под запретом остаются мясо и мясные блюда, яйца, рыба, молоко и молочные продукты. Послабление допускается лишь в праздник Преображения Господня (он же Яблочный Спас) 19 августа, когда можно есть рыбу и выпить немного вина.

Также в большую часть Успенского поста нельзя употреблять горячую, вареную пищу с добавлением растительного масла.

Этот пост приходится на лето, поэтому его меню разнообразят многочисленные свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и грибы. Следовательно, можно смело готовить из них салаты, а в некоторые дни варить, жарить и запекать разнообразные постные блюда.

По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение – можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку.Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье можно принять пищу с растительным маслом, а также вино.

Успенский пост 2019: меню на каждый день

14 августа (Медовый Спас или Маковея) – сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу – сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. В этот день люди идут в церковь и освящают мед и орехи.

15 августа – горячая пища без растительного масла. Можно приготовить постную кашу и суп, сделать овощи на пару.

16 августа – сухоядение. Потребляется невареная пища растительного происхождения, которая не подвергается термической обработке (хлеб, свежие, моченые или сушеные фрукты и овощи).

17 августа – разрешена горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи и грибы).

18 августа – во время приготовления пищи разрешено использование растительного, подсолнечного, оливкового или кукурузного масла.

19 августа (Преображение Господне) – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. Можно также кушать яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду.

20 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

21 августа – сухоядение. Можно употреблять невареную пищу растительного происхождения: хлеб, воду, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

22 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

23 августа – сухоядение. Можно потреблять невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

24 августа – разрешено кушать горячие блюда с растительным маслом, пить вино.

25 августа – разрешено кушать горячие блюда с растительным маслом, пить вино.

26 августа – сухоядение. Можно потреблять невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

Церковные запреты на время поста

Стоит не забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но и в очищении души и тела. Поэтому церковью на время поста устанавливаются и другие запреты.

Так, на период Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявлений злобы и раздражения, а также лишних удовольствий и шумных развлечений. Запрет налагается на организацию свадебных церемоний, проведение обряда венчания и крещения.

Эти две недели, пока длится пост, священнослужители советуют посвятить чистым мыслям, размышлениям о жизни, молитвам и искреннему покаянию.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День будет отмечен высокой активностью. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет отмечен высокой активностью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...