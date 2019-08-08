Успенский пост – один из четырех христианских многодневных постов. Он был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.
Когда начинается пост в 2019 году
В отличие от большинства знаковых религиозных дат, Успенский пост не зависит от праздника Пасхи, поэтому его даты всегда неизменны.
В 2019 году, как и ежегодно, верующие начнут поститься с 14 августа – в праздник Медового Спаса, который еще называют Маковеем. Заканчиваются ограничения в еде 27 августа – накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Уже с 28 августа можно кушать блюда из любых продуктов.
Таким образом, Успенский пост является одним из самых коротких среди многодневных постов – он длится всего две недели. Поскольку на время Успенского поста приходится праздник Преображения Господня, в народе данный пост часто называют Спасовкой или Спасом, передает Униан.
Каким должно быть питание в Успенский пост
Этот пост считается одним из самых суровых. Как и в любой другой пост, под запретом остаются мясо и мясные блюда, яйца, рыба, молоко и молочные продукты. Послабление допускается лишь в праздник Преображения Господня (он же Яблочный Спас) 19 августа, когда можно есть рыбу и выпить немного вина.
Также в большую часть Успенского поста нельзя употреблять горячую, вареную пищу с добавлением растительного масла.
Этот пост приходится на лето, поэтому его меню разнообразят многочисленные свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и грибы. Следовательно, можно смело готовить из них салаты, а в некоторые дни варить, жарить и запекать разнообразные постные блюда.
По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение – можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку.Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье можно принять пищу с растительным маслом, а также вино.
Успенский пост 2019: меню на каждый день
14 августа (Медовый Спас или Маковея) – сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу – сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. В этот день люди идут в церковь и освящают мед и орехи.
15 августа – горячая пища без растительного масла. Можно приготовить постную кашу и суп, сделать овощи на пару.
16 августа – сухоядение. Потребляется невареная пища растительного происхождения, которая не подвергается термической обработке (хлеб, свежие, моченые или сушеные фрукты и овощи).
17 августа – разрешена горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи и грибы).
18 августа – во время приготовления пищи разрешено использование растительного, подсолнечного, оливкового или кукурузного масла.
19 августа (Преображение Господне) – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. Можно также кушать яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду.
20 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
21 августа – сухоядение. Можно употреблять невареную пищу растительного происхождения: хлеб, воду, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
22 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
23 августа – сухоядение. Можно потреблять невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
24 августа – разрешено кушать горячие блюда с растительным маслом, пить вино.
25 августа – разрешено кушать горячие блюда с растительным маслом, пить вино.
26 августа – сухоядение. Можно потреблять невареную растительную пищу: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
27 августа – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
Церковные запреты на время поста
Стоит не забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но и в очищении души и тела. Поэтому церковью на время поста устанавливаются и другие запреты.
Так, на период Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявлений злобы и раздражения, а также лишних удовольствий и шумных развлечений. Запрет налагается на организацию свадебных церемоний, проведение обряда венчания и крещения.
Эти две недели, пока длится пост, священнослужители советуют посвятить чистым мыслям, размышлениям о жизни, молитвам и искреннему покаянию.
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