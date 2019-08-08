Обезьянка позаботилась об экологии и стала звездой сети

В Индии умная обезьяна показала один из самых простых способов позаботиться об экологии и стала звездой сети.

Видео с ней стало вирусным. Обезьяна сначала напилась из находящегося на улице индийского города Вриндавана крана, а затем аккуратно закрыла его, передает Униан.

Пользователи Twitter пришли от поступка обезьяны в полный восторг. «Я просто ошеломлен. Возможно, животные и правда более чувствительны к окружающей среде, чем люди», «это великий урок от нашего древнего родственника! Прекрасно!» - восхитились пользователи.