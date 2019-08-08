В Риме запретили сидеть на знаменитой Испанской лестнице и фонтане Треви

В Риме будут штрафовать туристов за отдых на исторических строениях.

Сумма взыскания может достигать 400 евро. В частности, патрули полиции уже предупреждают туристов, что нельзя отдыхать на знаменитой Испанской лестнице, передает Униан.

Их возвели еще в XVIII веке, они входят в список памятников ЮНЕСКО и ведут к старинной церкви. Постановление городской власти также распространяется на другие популярные объекты в Риме, такие как фонтан Треви.





