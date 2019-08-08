Шоураннеры популярного фентези-сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс нашли себе «новый дом».
Как сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники, сценаристы заключили со стриминговым сервисом Netflix долгосрочную сделку на 200 миллионов долларов, передает Униан.
Теперь Бениофф и Уайсс покинут канал HBO, и будут работать над новыми проектами Netflix. Факт перехода сценаристов в Netflix подтвердили и в самой компании.
Бениофф и Уайсс также сделали общее заявление по поводу сделки, выразив благодарность каналу HBO за 10 лет сотрудничества. «Netflix построил нечто поразительное и беспрецедентное, и мы горды тем, что они предложили нам присоединиться к ним», – указали они.
Помимо Netflix, сценаристы вели переговоры с Disney и Amazon.
Напомним, в мае телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов».Сериал был основан на фентезийном цикле Мартина "Песнь льда и пламени", продлился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.
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