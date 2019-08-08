В ООН рассказали, как лентяи могут помочь спасти мир

Организация объединенных наций (ООН) опубликовала руководство для лентяев по спасению мира с самыми простыми способами помощи всему человечеству.

«Перемены начинаются с вас. Серьезно. Каждый человек на Земле, даже самый безразличный и ленивый, — часть решения.

К счастью, есть ряд простых действий, которые могут нам помочь: если все мы сделаем их частью своей повседневной жизни, в мире произойдут большие изменения», — пишут авторы руководства.

Руководство разделено на четыре уровня действий: те, что можно совершить не вставая с дивана, не выходя из дома, выйдя за порог и на работе, передает daily.

Первый уровень в основном касается экономии ресурсов (электричество, вода, бумага), помощи в распространении важной информации в интернете и наказания недобросовестных пользователей там же.

На втором уровне ООН предлагает примерно то же самое, но с большим количеством вариаций: много в нем говорится, например, о переработке отходов.

Третий уровень предлагает не только экономить ресурсы, которые можно потратить за порогом, перерабатывать отходы и следить за потреблением, но и поддерживать местных производителей и компании, которые используют рациональные методы создания своих продуктов.

На четвертом уровне ООН дает аналогичные советы с поправкой на обстановку на рабочем месте, а также советует больше взаимодействовать с другими людьми и обществом, рассказывать им о том, как можно помочь миру.