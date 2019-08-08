На Буюканах припаркованный автомобиль без водителя сбил пенсионерку

На буюканах 91-летняя женщина получила серьёзные травмы после того, как сегодня утром на неё наехал автомобиль.

По данным полиции, пострадавшая женщина шла по тротуару и была сбита автомобилем, который самопроизвольно покатился, так как водитель забыл поставить его на ручник.

Несколько прохожих стали свидетелями произошедшего и тут же позвонили в службу 112.

Пожилую женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.





