Прокуратура возбудила три уголовных дела по факту прослушки политиков и журналистов

Прокуратура возбудила три уголовных дела о прослушивании СИБ. Расследования начались в результате пресс-релиза о прослушивании ряда политиков, гражданских активистов, журналистов и других публичных лиц в период 2017-2019 годов, по подозрению в организации и проведении массовых беспорядков.

По словам прокуроров, было выявлено несколько нарушений процессуального характера в деятельности агентов, которые вмешались в основные права граждан: право на личную и семейную жизнь, незаконный сбор информации с использованием специальных технических средств, предназначенных для прослушки и визуального наблюдения.

Управление уголовного преследования Генеральной прокуратуры проведет экспертизу предполагаемых незаконных действий, предусмотренных статьей 274 уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, что новый глава СИБ Александр Есауленко заявил в ходе слушаний Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, что все телефонные прослушивания, допущенные в различных расследованиях 2010-2019 годов были законными.