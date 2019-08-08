Прощальный поцелуй: в Перу влюбленные потеряли равновесие и упали с моста

В перуанском городе Куско целующаяся пара потеряла равновесие и упала с моста. Об этом сообщает издание Daily Mail. Трагедия произошла, когда 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль возвращались из ночного клуба.

По дороге они остановились на мосту и начали целоваться. Женщина села на перила, но в какой-то момент она потеряла равновесие и, обхватив мужчину ногами, упала с ним с 15-метровой высоты.

Эспинос погибла сразу, Видаль получил перелом костей черепа и скончался в больнице. Падение запечатлено камерой видеонаблюдения, установленной на мосту. Э

спинос и Видаль были альпинистами и переехали в Куско, чтобы работать инструкторами-проводниками.