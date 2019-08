Астрофотограф Этан Чаппел снял на видео падение на Юпитер метеора. Как отмечает автор, это произошло 7 августа. Ролик был опубликован на его Twitter-странице.

В видео можно рассмотреть вспышку вблизи экватора газового гиганта. Она не похожа ни на какие естественные процессы, и в частности, на полярное сияние, либо же молнию, передает Корреспондент.

"После того, как я проверил видео и увидел вспышку, мой мозг начал закипать. Я почувствовал потребность поделиться им с людьми, которым оно может быть полезно", - отметил Чаппел.

Предполагается, что необычное зрелище - это столкновение метеора с Юпитером. При вхождении в атмосферу газового гиганта он, вероятно, взорвался.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP