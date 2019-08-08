В Единцах 25-летнего мужчину убил его ровесник

Трагически закончился конфликт между двумя приятелями в Единцах. 25-летнего мужчину убил его ровесник. Преступление произошло прошлой ночью в доме предполагаемого убийцы.

По информации полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел к своему приятелю и пригласил его на прогулку.

Тот отказался, между ними вспыхнула ссора, в итоге хозяин дома схватил нож и нанес своему гостю несколько ударов. Мужчина скончался до приезда врачей.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Он свою вину признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.