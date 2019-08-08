В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой

Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности.

По данным синоптиков, в период с 11 по 14 августа на большей части Молдовы ожидается повышение максимальной температуры воздуха.

Температура воздуха днем повысится до 33-36°C. В связи с этим в указаный период на свей территории республики будет действовать желтый код метеоопасности.

Врачи напоминают - в такую погоду стоит меньше бывать на улице, особенного когда солнце в зените, пить больше воды и обязательно носить головные уборы.