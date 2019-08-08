Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности.
По данным синоптиков, в период с 11 по 14 августа на большей части Молдовы ожидается повышение максимальной температуры воздуха.
Температура воздуха днем повысится до 33-36°C. В связи с этим в указаный период на свей территории республики будет действовать желтый код метеоопасности.
Врачи напоминают - в такую погоду стоит меньше бывать на улице, особенного когда солнце в зените, пить больше воды и обязательно носить головные уборы.
Риски:
- причинение вреда здоровью населения: потеря сознания, судороги, гипертония, солнечные ожоги, обезвоживание, особенно в группах высокого риска - дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;
- снижение работоспособности;
- увядание, засыхание, пожелтение листьев, зрелых и недозрелых плодов, прекращение роста сельскохозяйственных культур.
Рекомендуется:
- избегать длительного пребывания на солнце в период с 11 до 18 часов;
- ношение головных уборов от солнца, удобной одежды из натуральных тканей светлых тонов;
- ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости;
- избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков;
- уменьшить интенсивность физической нагрузки.
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