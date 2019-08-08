Единственная в стране сельская больница вновь будет получать необходимое финансирование

Единственная в стране сельская больница в Карпиненах Хынчештского района вновь будет получать необходимое финансирование. Неделю назад Национальное агентство общественного здоровья отказало этому медицинскому учреждению в аккредитации.

Однако после того, как наш телеканал осветил эту проблему, в НАОЗ передумали и дали медучреждению три месяца на исправление недочетов. Правда, глава Нацагентства общественного здоровья Николай Фуртунэ был раздражен и не хотел говорить, почему решение кардинально изменилось.

- Учреждение не аккредитовано.

– Почему?

– Спросите лучше учредителей. И не надо сразу лезть с вопросами к директору агентства. Поговорите с пресс-службой, и не беспокойте меня больше.

Директор больницы в Карпиненах подтвердил, что до ноября должен выполнить условия для возобновления финансирования.

"Мы уже начали ремонт в прачечной и в приемном отделении. Мы выделили на эти цели 400 тысяч леев. Когда завершим ремонт в приемном отделении перейдем в лабораторию, это еще 506 тысяч. 10 сентября нам предоставят миллион леев на ремонт фасада", - отметил директор больницы в Карпиненах Юрий Фрунзэ.

Министр здравоохранения, которая еще на прошлой неделе считала чрезмерным интерес к этой теме, вдруг сменила гнев на милость. Алла Немеренко рассказала, что лично побывала в больнице Карпинен и на месте ознакомилась с ситуацией.

"Мы говорили о перспективе отзыва аккредитации и о замечаниях, которые были к состоянию хирургического отделения, где работали без анестезии и реанимации. Мы договорились, что врачи будут назначать только амбулаторное лечение, то есть больничные койки использоваться не будут. В остальных отделениях условия соответствуют требованиям", - заявила глава минздрава Алла Немеренко.