Без воды в 21 веке: Жители села Тодирешты годами носят воду ведрами из дальних колодцев

Без воды в 21 веке. Жители села Тодирешты Унгенского района годами носят воду ведрами из дальних колодцев. Несколько лет назад возле села построили водонапорную башню, которую собирались подключить к централизованному водопроводу, но так этого и не сделали.

Люди должны преодолеть два километра, чтобы набрать воду. В путь они отправляются на телегах и машинах несколько раз в неделю.

"Иногда выхожу с ведром на дорогу, и думаю, куда лучше пойти. С больной ногой любой путь мучение. Это очень серьезная проблема".

"Не можем даже поливать огород, да и нечего поливать. Воды нет или мало. Приносим по одному - два ведра питьевой воды".

Председатель района Александр Чувага говорит, что село Тодирешты включили в проект по обеспечению водой. Работы по реализации проекта начались восемь лет назад, затраты составляли 38 миллионов леев. Деньги должны были выделить из государственного, районного и сельского бюджетов. Но теперь никто не знает, что будет дальше.

- Вы задали очень сложный вопрос, ответа на который никто не знает. Уже опоздали со сроком сдачи в эксплуатацию, пройдет еще несколько лет.

- Почему опоздали, в чем проблема?

- Потому что прекратили финансирование. Последнюю часть денег получим, когда возобновят финансирование.

- Значит, завершение проекта зависит от нынешнего министерства сельского хозяйства?

- В большей части да.

Глава минсельхоза Джорджета Минку признает, что финансирование проектов из фондов регионального и экологического развития, было приостановлено.

"Финансирование получат проекты, которые уже почти готовы. На следующем заседании административного совета фонда мы утвердим список проектов, которые, например, не закончены на 80%", - заявила глава минсельхоза Джеорджета Минку.

В селе Тодирешты Унгенского района проживают примерно три тысячи человек.