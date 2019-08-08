Волонтеры благоустроили сквер у театра имени Чехова

Сквер перед русским драматическом театром имени Антона Чехова в Кишиневе обрел новую жизнь. Группа волонтеров собрала 15 тысяч долларов на восстановление этого участка.

"Мы начали сбор фондов и разработали проект. На полученные от граждан деньги мы купили городскую мебель, фонари, защитные столбы, скамейки, урны. Обустроили газон с автоматическим поливом", - рассказал инициатор проекта Виктор Киронда.

Директор театра имени Чехова говорит, что осенью театру исполняется 85 лет, а обустроенный сквер - лучший подарок для артистов.

"Хочу поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пожертвовали деньги, чтобы обустроить сквер Чехова", - сказал директор театра им. Чехова Константин Харет.

Прохожие приветствуют усилия молодых людей.

"Я помню, несколько лет назад фонтан был разбит, и много мусора и собак вокруг. А теперь тут отдыхает молодежь".

"Сделали еще один доброе дело для театра, и стало комфортно".

"Я всегда радуюсь, когда в Кишиневе что-то восстанавливают, тем более когда это касается театров, которым нелегко".

Проекта реализовали при поддержке Управления жилищно-коммунального хозяйства. В 2017-2018 годах из бюджета муниципального предприятия выделили 900 тысяч леев на снос бетонных конструкций и ремонт тротуаров.