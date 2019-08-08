Сквер перед русским драматическом театром имени Антона Чехова в Кишиневе обрел новую жизнь. Группа волонтеров собрала 15 тысяч долларов на восстановление этого участка.
"Мы начали сбор фондов и разработали проект. На полученные от граждан деньги мы купили городскую мебель, фонари, защитные столбы, скамейки, урны. Обустроили газон с автоматическим поливом", - рассказал инициатор проекта Виктор Киронда.
Директор театра имени Чехова говорит, что осенью театру исполняется 85 лет, а обустроенный сквер - лучший подарок для артистов.
"Хочу поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пожертвовали деньги, чтобы обустроить сквер Чехова", - сказал директор театра им. Чехова Константин Харет.
Прохожие приветствуют усилия молодых людей.
"Я помню, несколько лет назад фонтан был разбит, и много мусора и собак вокруг. А теперь тут отдыхает молодежь".
"Сделали еще один доброе дело для театра, и стало комфортно".
"Я всегда радуюсь, когда в Кишиневе что-то восстанавливают, тем более когда это касается театров, которым нелегко".
Проекта реализовали при поддержке Управления жилищно-коммунального хозяйства. В 2017-2018 годах из бюджета муниципального предприятия выделили 900 тысяч леев на снос бетонных конструкций и ремонт тротуаров.
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