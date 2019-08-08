На сотрудников "Почты Молдовы" оказывают давление

Назначенцы нынешней власти в госучреждениях оказывают давление на сотрудников Почты Молдовы, чтобы заставить их подать в отставку.

Менее чем за месяц новый глава этого учреждения, и.о директора Руслан Китороагэ якобы уволил не угодных ему людей. На помощь он привлек главу отдела безопасности Ефима Бойко. Портал telegraph.md обнародовал аудиозаписи, которые доказывают, что работников заставляли писать заявления об уходе.

Первым попросили добровольно-принудительно подать в отставку Олега Настаса. В противном случае Китороагэ угрожал ему найти допущенные нарушения и уволить по статье.

– Ты уверен, что хочешь дальше работать, потому что…?

- А в чём проблема?

– У меня ни с кем нет проблем, но лучше спросить, потому что людей нужно спрашивать, так как до некоторых трудно доходит. Олег, я против тебя или других ничего не имею. Я не мстительный человек и никогда им не был. Это ниже меня. Если чувствуешь, что есть проблема, то лучше не продолжать. Я тебя заверяю, лучше не продолжать.

Спустя две недели после этой беседы с новым главой "Почты Молдовы", Олега Настаса вызвал и глава отдела безопасности Ефим Бойко. Он признал, что директор дал ему указание сделать так, чтобы и Олег Настас, и его жена, которая также работает в учреждении, уволились по собственному желанию.

– При всем уважении перед твоей женой Мариной, Олежка, я повторяю, действительно это больно … потому что я никогда ни с кем не ссорился, никому в жизни не выносил ультиматум. Но здесь я вынужден это сказать.

– Вам сказали передать мне это. Так?

– Да, правильно.

– Скажите, как вам это говорили, чтобы я знал как реагировать?

– Они должны уйти. Оба. Они должны уйти, потому что нет никакого шанса сотрудничать.

Спустя день после этого разговора к работнику "Poșta Moldovei" Олегу Настас, которого просят подать в отставку, пришёл его руководитель Михаил Бутнарь, который сказал что получил указание от главы отдела безопасности Ефима Бойко ограничить ему доступ ко всему что имеет отношение к его деятельности.

– Он остановил меня в коридоре и сказал, что подписывает заявление на отпуск, но со дня отпуска блокирует мне доступ.

- Никаких проблем.

– И когда выйдешь из отпуска напишешь заявление об уходе.

– Ага. Вот так раз!

Журналисты Telegraph пишут, также, что не только Олег Настаса и его жену заставили уйти. В середине июня Китороагэ предложил главе юридического управления Анатолу Кодряну написать заявление об отставке. Как пишет Telegraph, таким же способом уволили ещё троих руководителей отделов.

Комментарии от и.о. директора Почты Молдовы мы получить не смогли.