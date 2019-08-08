Бюджетники будут отдыхать с 24 по 27 августа

Четыре дня подряд будут отдыхать бюджетники в конце лета.

Каникулы у них будут с 24 по 27 августа. Правительство решило сделать выходным 26 число, которое выпадает на понедельник.

Отработают его в субботу 17 августа. 31 августа - День румынского языка, тоже, согласно Трудовому кодексу, должен быть выходным, но он выпадает на субботу.

По закону, в течение года у бюджетников 13 оплачиваемых праздничных дней.