Мы привыкли, что для потери лишнего веса нужно правильно питаться и заниматься спортом. Да, это действенные способы, но они не всегда помогают. Бывает, что и то, и другое условие соблюдено, но вес не двигается с мертвой точки. В чём же причины? Об этом рассказали эксперты MedikForum.
Причина №1: плохой сон
Качество и количество сна напрямую влияет на процесс похудения. Мало того, что из-за недостатка сна вы будете чувствовать себя вялым и безжизненным, так ещё и сбросить лишний вес с таким образом жизни удастся с трудом. А всё дело в том, что именно ночью идёт более активное жиросжигание. Если человек не будет спать достаточное количество времени (не меньше 7 часов), то и сбросить лишний вес качественно у него не получится.
Причина №2: лекарственные препараты
Когда у пациента есть какие-то заболевания, ему назначают определенные медикаменты. Именно их приём может негативно сказаться на фигуре. Некоторые могут спровоцировать увеличение веса, а другие приведут к тому, что вес будет стоять на месте. К ним относят лекарства от депрессии, диабета, мигрени, конвульсий, а также оральные контрацептивы, некоторые стероиды, гормональные препараты. В такой ситуации необходимо обсудить с врачом, возможна ли замена лекарств на более безопасные для вашей фигуры.
Причина №3: стресс
Это тоже довольно неочевидная причина, по которой не удаётся сбросить лишний вес. Известно, что жители крупных городов очень часто страдают от стрессов и прочих психологических проблем. Они-то и могут становиться блокатором похудения и других недугов. Ведь довольно часто при стрессе человек начинает заедать, выбирая не самую низкокалорийную пищу. Еда поможет почувствовать себя лучше. Но в то же время добавит цифр на весах, а не позволит сбросить лишний вес.
Причина №4: менопауза
Если женщина вступила в период менопаузы, то велика вероятность набрать вес, а вот сбросить лишние килограммы будет уже труднее. В это время замедляется обмен веществ, снижается выработка самого главного женского гормона – эстрогена. Как правило, наблюдаются скачки веса, отложения жира в разных местах тела. Многие начинают слишком остро воспринимать изменения, но в такой ситуации не нужно унывать. Стоит заняться собой, спортом, наладить питание – и вес постепенно может начать уходить, ну или хотя бы остановится.
Причина №5: проблемы со здоровьем
Есть разные проблемы со здоровьем, из-за которых у человека не получается сбросить вес. Например, гипотиреоз, состояние, по котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Это приводит к набору веса даже при усердных занятиях спортом и налаженном питании.
В таком случае единственный выход – обратиться к эндокринологу. Только после сдачи соответствующих анализов можно будет понять, действительно ли причина неуходящего веса в болезни или нет. Ранее ученые заявили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.
Комментарии
- Из-за глобального потепления воды Аляски остались без льда
- Падение метеора на Юпитер попало на видео
- Названа помогающая в лечении рака диета
- Астрономы нашли черную дыру с рекордной массой
- Ученые развенчали один самых популярных мифов о кофе
- Ученые назвали простой способ затормозить старение мозга
- Индийский лунный аппарат сфотографировал Землю
- Бактерия, заставляющая плоть гнить заживо, распространяется из-за глобального потепления
- К Земле приближается огромный астероид размером с Эмпайр-Стейт-Билдинг
- Hubble снял "будущее Млечного Пути" спустя 4 млрд лет
- Майя Санду обратилась к коллегам из альянса ПСРМ-ACUM в социальной сети
- В Турции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие
- В Кишиневе стартовал первый международный кинофестиваль "Dac Film Fest"
- Башкан Гагаузии утаивает источники финансирования инаугурации
- Португалия страдает от загрязнения из-за туристического бума
- Вместо кофе: 5 продуктов, которые бодрят лучше популярного напитка
- Материальной помощи на Пасху и Рождество больше не будет
- Девушка умерла после укуса комара
- Министр экономики: Государство может потерять участок, на котором строится стадион
- Астрономы нашли черную дыру с рекордной массой
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp
- Названа неуязвимая для рака группа крови
- Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei