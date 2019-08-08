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Названы пять причин, по которым вы не можете похудеть
// фото: открытый источник
16:27, 08 Aug 2019
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Мы привыкли, что для потери лишнего веса нужно правильно питаться и заниматься спортом. Да, это действенные способы, но они не всегда помогают. Бывает, что и то, и другое условие соблюдено, но вес не двигается с мертвой точки. В чём же причины? Об этом рассказали эксперты MedikForum.

Причина №1: плохой сон

Качество и количество сна напрямую влияет на процесс похудения. Мало того, что из-за недостатка сна вы будете чувствовать себя вялым и безжизненным, так ещё и сбросить лишний вес с таким образом жизни удастся с трудом. А всё дело в том, что именно ночью идёт более активное жиросжигание. Если человек не будет спать достаточное количество времени (не меньше 7 часов), то и сбросить лишний вес качественно у него не получится.

Причина №2: лекарственные препараты

Когда у пациента есть какие-то заболевания, ему назначают определенные медикаменты. Именно их приём может негативно сказаться на фигуре. Некоторые могут спровоцировать увеличение веса, а другие приведут к тому, что вес будет стоять на месте. К ним относят лекарства от депрессии, диабета, мигрени, конвульсий, а также оральные контрацептивы, некоторые стероиды, гормональные препараты. В такой ситуации необходимо обсудить с врачом, возможна ли замена лекарств на более безопасные для вашей фигуры.

Причина №3: стресс

Это тоже довольно неочевидная причина, по которой не удаётся сбросить лишний вес. Известно, что жители крупных городов очень часто страдают от стрессов и прочих психологических проблем. Они-то и могут становиться блокатором похудения и других недугов. Ведь довольно часто при стрессе человек начинает заедать, выбирая не самую низкокалорийную пищу. Еда поможет почувствовать себя лучше. Но в то же время добавит цифр на весах, а не позволит сбросить лишний вес.

Причина №4: менопауза 

Если женщина вступила в период менопаузы, то велика вероятность набрать вес, а вот сбросить лишние килограммы будет уже труднее. В это время замедляется обмен веществ, снижается выработка самого главного женского гормона – эстрогена. Как правило, наблюдаются скачки веса, отложения жира в разных местах тела. Многие начинают слишком остро воспринимать изменения, но в такой ситуации не нужно унывать. Стоит заняться собой, спортом, наладить питание – и вес постепенно может начать уходить, ну или хотя бы остановится.

Причина №5: проблемы со здоровьем

Есть разные проблемы со здоровьем, из-за которых у человека не получается сбросить вес. Например, гипотиреоз, состояние, по котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Это приводит к набору веса даже при усердных занятиях спортом и налаженном питании.

В таком случае единственный выход – обратиться к эндокринологу. Только после сдачи соответствующих анализов можно будет понять, действительно ли причина неуходящего веса в болезни или нет. Ранее ученые заявили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.






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