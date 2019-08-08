Португалия страдает от загрязнения из-за туристического бума

В Португалии в последние годы процветает туризм. В 2018 году в Лиссабон прилетели более 30 миллионов туристов. Это немалый прирост (на 81%) за прошедшие пять лет.

В 2019 году по меньшей мере 600 тысяч отдыхающих примет недавно построенный порт круизных кораблей Лиссабона. Ежегодно здесь пришвартовываются 300 океанских лайнеров, передает Униан.

Этот стабильный туристический бум приносит не только много денег, но и влечет немалые экологические проблемы, которые никто не хочет решать.

По подсчетам экоактивистов, показатели шума значительно превышают норму: ночью зафиксированы 66,2 децибел вместо разрешенных 50, днем 74 децибел вместо допустимых 65. На другом конце Лиссабона возле реки Тежу ситуация не намного лучше.

Два года назад там построили современный терминал для круизных лайнеров более чем за 50 миллионов евро. С тех пор уровень загрязнения окружающей среды, по данным экоактивистов организации "Zero", тоже чрезвычайно высокий.

Порт Лиссабона шестой в рейтинге самых загрязненных портов Европы по количеству вредных выбросов сернистого газа и мелкой пыли.

Круизные лайнеры, которых из-за туристического бума будет становиться все больше, уже сейчас выбрасывают в воздух на 86% больше выхлопных газов, чем весь автомобильный транспорт страны.

Португальские власти и политиков все это не очень волнует. Как отмечают в организации "Zero", в экологическую сферу правительство страны не вмешивается, ведь туризм приносит свыше 15 миллиардов евро доходов.

Поэтому при защите окружающей среды принимают во внимание интересы бизнеса - даже на серьезные нарушения власти охотно закрывает глаза.