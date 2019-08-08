Башкан Гагаузии утаивает источники финансирования инаугурации

Башкан Гагаузии Ирина Влах считает, что гражданам необязательно знать, сколько денег было потрачено на церемонию ее вступления в должность главы автономии. Кроме того, она умалчивает источники финансирования инаугурации.

Недавно наш телеканал направил в Народное собрание Гагаузии и мэрию Комрата официальное письмо, в котором просил раскрыть информацию о расходах на инаугурацию башкана автономии Ирины Влах. Но без ответа. Мэр Комрата по телефону сообщил, что ничего не знает.

"Мэрия лишь потратила деньги на уборку территории, кое-где покрасили, подмели. Но это примерно 60 тысяч леев. За сцену, музыку и все, что было в центре, мы ничего не платили", - заявил мэр Комрата Сергей Анастасов.

А вице-председатель Народного собрания утверждает, что из бюджета автономии ничего на церемонию не тратили.

Инаугурация Ирины Влах на второй мандат башкана Гагаузии состоялась 20 июля. Церемония прошла на роскошной сцене, украшенной в цвета флага Гагаузии.

Вечер завершился выступлением известной певицы Софии Ротару, выступление которой, согласно данным российской прессы, может стоить 25-30 тысяч евро. В день вступления в должность Ирина Влах обещала приоткрыть завесу тайны позже.