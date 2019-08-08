В Кишиневе стартовал первый международный кинофестиваль "Dac Film Fest"

Первый отечественный короткометражный мюзикл представили накануне вечером на международном кинофестивале "Dac Film Fest". "Выбор джентльменов" рассказывает о жизни бездомного, который хочет попасть в тюрьму, чтобы провести там зиму. Режиссер картины - Игорь Леводянский, продюсер - Сергей Паскару.

Премьера прошла в столичном индустриальном культурном центре Artcor, вход был бесплатным. Продюсер фильма говорит, что съемки планировали начать в ноябре, но погода внесла коррективы.

"В первый день съёмок пошел снег, так как была поздняя осень. Пришлось войти в павильон, изготовить декорации", - рассказал продюсер Сергей Паскару.

За пять дней любители кинематографа смогут посмотреть под открытым небом больше 40 отечественных и зарубежных фильмов. В первый день кинофестиваля показали семь картин, пять зарубежных и две отечественные. Зрители остались в восторге.

"Я рада, что попала на это мероприятие. Фестиваль поддерживает Национальный центр по кинематографии, который помогает молодым кинематографистам, и нам удалось посмотреть фильмы отечественного производства".

"Исключительное мероприятие, теплая атмосфера, тем более что авторам удалось передать очарование нашей страны, Молдовы".

Актеры говорят, что рады возрождению кино в нашей стране.

"Однажды таксист вез меня после съемок и спрашивает:"Почему так поздно? И что с вашим лицом?" У меня был грим, и я говорю, не волнуйтесь, это кино, все хорошо, никто меня не бил. А он говорит: "А что, в Молдове снимают кино?" Да, господа, в Молдове начали снимать кино. Это первый выпуск фестиваля, и я желаю ему долгой жизни", - поделилась актриса Михаела Стрымбяну.

Организаторы надеются сделать кинофестиваль ежегодным.

"Культура - барометр общества, и мы рады, что можем способствовать приобщению молдавского общества к красоте и искусству", - отметила директор проекта конкурентоспособности Дойна Нистор.

"Обязательно хотим сделать его ежегодным. В этом году молдавские фильмы не участвуют в конкурсах, но в следующем обязательно будет отборочная комиссия, призы и премии, как на других кинофестивалях. Надеемся, что этот фестиваль станет туристической достопримечательностью", - подчеркнул организатор фестиваля Сергей Паскару.

Фестиваль Dac Film Fest продлится до 11 августа.