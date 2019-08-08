Майя Санду обратилась к коллегам из Альянса на Facebook. Председатель ПДС недовольна заявлениями, сделанными некоторыми членами блока ACUM, а также инициативами ПСРМ.
Председатель ПДС выразила обеспокоенность тем, что некоторые депутаты блока ACUM выступают с заявлениями и критикой действий альянса.
"В первую очередь, обращаюсь к коллегам, депутатам из блока ACUM- путь, по которому мы идём, чтобы привести нашу страну в нормальное состояние, нормальное в хорошем смысле слова, прежде всего, это сложный путь. Надо оставаться осторожными в нашей миссии и не превращать борьбу с воровством и коррупцией в борьбу амбиций. Самых возмущённых в блоке ACUM прошу не путать свободу слова с пустословием. Можете выбрать - участвовать в обмене мнениями и чрезвычайно сложной работе или продолжайте бездельничать и разъярять общество потребностями собственного эго", - написала Майя Санду
Санду недовольна действиями социалистов. Лидер ПДС напомнила им, что согласилась вступить в альянс с ПСРМ, несмотря на противоречия и различные взгляды.
"Мы в ACUM верим в демократию. Мы верим, что это важно и необходимо, чтобы в демократии существовали разные взгляды, были противоречия и существовало право остаться несогласным. Мы такие и такими останемся. Конечно, демократия хрупкая. Но эти препоны не могут помешать нам в достижении цели, которую ACUM с ПСРМ поставили во главе", - отметила Майя Санду.
В обращении к гражданам Майя Санду заверяет, что все изменится, после того, как будет избран Генеральный Прокурор.
"Главный столп, начало этого пути к справедливости - Генеральный Прокурор. Знаем, что вы хотите ускорить этот процесс. Сейчас генпрокурора по закону выбирает Высший совет прокуроров. Мы не можем позволить нынешнему составу ВСП выбрать нового генпрокурора, потому что знаем, кто эти члены ВСП. Ищем законное решение, чтобы следующий прокурор был на самом деле независимым, чтобы началось наказание воров и невозвратная реформа прокуратуры. Очень скоро мы придём с этими решениями и обещаю вам, мы не отступим в борьбе за правосудие ", - подытожила Майя Сануду.
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