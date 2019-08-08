Совет по телерадиовещанию и Совет по конкуренции реорганизуют

Совет по телерадиовещанию и Совет по конкуренции реорганизуют. Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко зарегистрировал два законопроекта, в том числе о сокращении числа членов этих двух учреждений.

Депутат предлагает в Совет по телерадиовещанию выбирать семерых человек вместо девяти, а в Совет по конкуренции - троих, а не пятерых. Кроме того, он предлагает считать истекшими полномочия нынешних составов советов, как только новый закон вступит в силу.

Напомним, в июле премьер Майя Санду без приглашения явилась на заседание КСТР и потребовала отставки всех его членов. Некоторые представители совета назвали это давлением. Согласно Кодексу телерадиовещания, членов Координационного совета нельзя уволить, пока действуют их мандаты.