В Великобритании проходит один из самых зрелищных фестивалей воздушных шаров в мире

В британском городе Бристоль 8 августа 2019 года стартовал большой ежегодный фестиваль воздушных шаров Bristol International Balloon Fiesta, который продлится до 11 августа.

Проводится фестиваль начиная с 1979 года и является одним из крупнейших в мире событий подобного формата. Ежегодно в небо поднимаются сотни воздушных шаров всех возможных форм, передает Униан.

К примеру, в этом году здесь уже можно было увидеть огромную голову Дарта Вейдера из "Звездных войн", гигантский зеленый сапожок и причудливых животных. И это не говоря об окраске шаров, к которой участники подходят очень креативно - яркие цвета, всевозможные узоры и тому подобное.



Полюбоваться этим зрелищем ежегодно приезжают немало людей, тем более, что вход на территорию мероприятия свободный. Единственное, о чем следует позаботиться посетителям - приобрести место для паркинга, которое стоит чуть больше 20 фунтов в день.

Люди размещаются прямо посреди поляны на одеялах, приносят еду и напитки для пикника и просто наслаждаются воздушной фиерией.