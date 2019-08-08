В правящей коалиции снова появились разногласия

В правящей коалиции снова появились разногласия. Социалист Влад Батрынча обвинил представителей блока ACUM в спекуляциях по геополитическим вопросам и разделении общества.

В Facebook он пишет, что отдельные депутаты и министры из блока позволяют себе "непростительные словесные выпады в адрес некоторых стратегических партнеров Молдовы. И тем самым обесценивают поддержку Запада и Востока".

Также лидер фракции ПРСМ требует прояснить, СКОЛЬКО депутатов в правящей коалиции. И настаивает на подписании политического соглашения с блоком Acum, где будут четко прописаны задачи внутренней и внешней политики. Крайний срок, по его словам - следующая неделя.

Вскоре после публикации Батрынчу поддержал неформальный лидер социалистов Игорь Додон, назвав его заявление прагматичным и конструктивным. "Важно, чтобы мы все проявили мудрость и политическую зрелость", - подчеркнул президент.

Майя Санду в ответ заявила, что плюрализм мнений и разногласия естественны для демократии. Коллег она призвала не усложнять и без того сложную ситуацию.

Имен Влад Батрынча не назвал, но в блоке ACUM предположили, что его заявление адресовано Октавиану Цыку. Депутат Раду Мариан посоветовал тому впредь быть сдержаннее в словах.

"Думаю, он обращается в первую очередь к господину Цыку. Господин Цыку выступал с заявлениями, которые мне кажутся поспешными и необоснованными. Ему следует помнить, что он состоит в блоке, и высказываться только в личных беседах", - отметил депутат ПДС Раду Мариан.

Депутат "Платформы DA" Октавиан Цыку недавно открыто заявил о разногласиях в альянсе. Партийные лидеры, по его словам, больше не слушают однопартийцев. Особенно, когда речь идет о дележке постов.

"Мы вступили в очень опасную игру, в которой делят должности, министерства, конкурсы, парламентские комиссии, а теперь и послов - по принципу паритета с Партией социалистов. Кроме того, каждая из сторон коалиции политизирует свои министерства и ведомства. Многие назначения не обсуждали ни во фракциях, ни в блоке. Блок перестал собираться на совещания. Были даже назначения, о которых мы узнали из прессы", - подчеркнул депутат ППДП Октавиан Цыку.

На фоне этих заявлений Майя Санду призвала "недоумевающих из блока ACUM не путать свободу слова с пустыми разговорами. "Давайте уделять больше времени работе", - заключила премьер.

Октавиан Цыку также говорил, что углубление сотрудничества с социалистами навредит блоку ACUM. А Майя Санду отмечала, что политическое соглашение с социалистами, даже если будет подписано, останется в силе максимум на год.

В начале июня ПСРМ, ПДС и "Платформа DA" заключили временное соглашение. Октавиан Цыку свою подпись под ним не поставил.