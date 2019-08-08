Умер лидер группы Silver Jews Дэвид Берман

Музыкант долгие годы страдал от наркотической зависимости. Он скончался в возрасте 52 лет.

Скончался американский музыкант, поэт и лидер инди-групп Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман. На момент смерти ему было 52 года. Об этом отмечается в Twitter-аккаунте лейбла Drag City.

После того, как Берман несколько лет отдыхал от музыки, Purple Mountains выпустили новый альбом, передает Корреспондент.

Коллектив должен был начать тур со своим новым проектом в субботу в Нью-Йорке. В рамках тура были запланированы даты выступлений по всей стране, и завершиться он должен был в Лос-Анджелесе 23 сентября.

Известно, что Берман годами боролся с наркотической зависимостью и пережил несколько передозировок и, по меньшей мере, одну попытку самоубийства.