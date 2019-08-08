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Племянница депутата ППДП стала госсекретарем Минсельхоза
// фото: открытый источник
17:41, 08 Aug 2019
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Новый день и новые назначения родственников. Правительство утвердило накануне кандидатуры трёх государственных секретарей, в том числе Юлиану Кантараджиу, племянницу депутата ППДП Юрия Реницэ.

Родственные связи подтвердил для нашего телеканала сам парламентарий, при этом утверждая, что не имеет к назначению Юлианы никакого отношения.

"Я сам узнал из прессы о том, что её утвердили в качестве государственного секретаря. В рамках блока ACUM у меня иной подход, чем у большинства. Я знаю, что она была и является членом ПДС", - прокомментировал депутат ППДП Юрий Реницэ.

Как пишут СМИ, Юлиана Кантараджиу будет заниматься проблемами окружающей среды и природных ресурсов. Эту должность ранее занимала Валентина Цапиш, которую нынешние власти отправили в отставку сразу после изменения законодательства.




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