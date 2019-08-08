Недовольны ужесточением налоговой политики и грозят забастовкой

Итальянской забастовкой может ответить бизнес на ужесточение налоговой политики. Такое развитие событий предрекают в Национальной конфедерации патронатов. Там недовольны, что минфин не учел мнения бизнес-среды, заключая соглашение с МВФ.

Представители партонатов возмущены и словами министра финансов о том, что недовольство ужесточением налоговой политики раздувают искусственно.

"Налоговые меры, согласованные в меморандуме с МВФ, скажутся на узких секторах экономики. Нельзя говорить об общей волне недовольства. Может, речь идёт о волне, спровоцированной вашим телеканалом, но не о всеобщем недовольстве", - подчеркнула министр финансов Наталья Гаврилица.

"Недовольство, без сомнения, есть. В том числе из-за талонов на обеды. Конфедерация профсоюзов тоже восприняла это негативно. А госпожа министр сочла свои аргументы достаточными", - отметил председатель Конфедерации патронатов Леонид Череску.

Необходимость повышения налогов минфин обосновал недостатком денег в бюджете. Позже в кабмине признали что это было требование МВФ.