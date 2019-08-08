Новые обвинения в адрес президента

Партия национального единства обвиняет президента Игоря Додона в измене родине, отмывании денег, получении взяток и незаконном финансировании ПСРМ.

Председатель формирования обратился с запросом в Генпрокуратуру на основании появившегося ранее в СМИ видео, в котором Игорь Додон говорит с Владом Плахотнюком о деньгах, полученных из России для социалистов.

– С первого апреля ничего не получаем от них. Я спросил Козака вчера: У меня долги за партию, что дальше делать будем? А он мне: Вы входите во власть, пусть вам дают. А я ему: Я, что, должен просить Плахотнюка? А он: Нет, я ему скажу.

– Козак?

– Да.

– Мне скажет сам? Чтобы я давал деньги на ПСРМ?

– Да! На содержание, ну хорошо, говорю я ему! Мы получаем 600-700 в месяц. Иногда 800–миллион в месяц!

- Не верю!

– Не верите?

– Но это больше, чем наши расходы на персонал, я имею в виду только персонал, без кампаний и акций.

– Мы говорили с вами. Будет на содержание партии. Пытаемся повысить тариф с 700-800 до миллиона в месяц, чтобы я мог оплачивать партию.

Эти записи обнародовали в июне. Председатель Партии национального единства Анатолий Шалару считает это прямыми доказательствами того, что Додон получает от России деньги на содержание Партии социалистов. Следовательно, говорит Шалару, Додона надо судить по четырем статьям Уголовного кодекса: измена родине, получение взяток, отмывание денег и незаконное финансирование партии.

"Мы в Партии национального единства считаем, что появившейся в прессе информации достаточно для отстранения Игоря Додона и расследования в его отношении. Надо незамедлительно, как можно скорее, начать это уже запоздалое расследование, чтобы предотвратить сокрытие доказательств, особенно касающихся финансирования из России", - заявил председатель ПНЕ Анатол Шалару.

Шалару отметил, что партия, которую он представляет, обратилась в Генпрокуратуру только сейчас, спустя два месяца спустя после появления видео, так как ждала назначения нового главы ведомства.

"Мы считаем, что начало уголовного расследования в отношении Игоря Додона станет лакмусовой бумагой беспристрастности и долгожданной деполитизации правосудия. В конце концов, никто не должен быть превыше закона", - добавил Анатол Шалару.

В соответствии с процедурой, Генпрокуратура должна в течение месяца принять решение о возбуждении уголовного дела. По данным пресс-службы учреждения, другое уголовное дело по данному факту уже открывали в июне, когда Генпрокуратура самостоятельно начала расследование после появления видео в прессе. Расследование продолжается, но подробности журналистам не сообщают.

Главный консультант по связям с общественностью аппарата президента Кармена Лупей заявила нашему телеканалу, что пока не знает, прокомментирует ли эту информацию президент Игорь Додон, а если это произойдет, то он напишет об этом в фейсбуке. Виновному по уголовным статьям, которые перечислил Анатолий Шалару в своем запросе, грозит до 33 лет тюрьмы.