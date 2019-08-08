Жильцы уцелевшей многоэтажки в Атаках, которая расположена рядом с рухнувшей 19 июня, уже почти два месяца ночуют, где придется. Они в отчаянии после того, как комиссия по экспертизе сделала вывод, что дом аварийный.
"Здание надо перестроить либо найти другое решение. Дом непригоден для жилья. Мы обращаемся к Майе Санду, ведь технический отчет давно готов, а мы, жильцы 36 квартир, до сих пор без крова и никакого результата".
Отчаявшиеся люди говорят, что готовы на крайние меры - на протесты.
"У меня вопрос к Майе Санду и Игорю Додону, как долго нам ещё мучаться? Сколько ещё времени мы будем без крова?".
С мэром Атак мы не смогли пообщаться - его телефон отключен, в 11 часов утра его в кабинете не было, отсутствовал и секретарь.
Напомним, 19 июня в Атаках обрушился подъезд многоэтажки. 46 человек, в том числе 11 детей, остались без крыши над головой. Недавно правительство выделило почти девять миллионов леев жильцам уже разрушенного подъезда.
Однако пострадавшие утверждают, что этих денег слишком мало для покупки нового жилья. Жильцам подъезда, который объявлен аварийным, пока не оказали никакой помощи. На прошлой неделе премьер Майя Санду говорила, что намерена провести консультации со специалистами для поиска решения проблемы.
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