9 августа, по прогнозам астрологов, звезды будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам в этот день окажутся по плечу любые достижения, передает 1001goroskop.
ОВЕН
9 августа интересы и планы Овна в течение дня не раз будут решительным образом меняться. Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно, передает Униан.
ТЕЛЕЦ
Телец рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Тельца неоднократно. Поэтому вероятны конфликты и ссоры.
БЛИЗНЕЦЫ
9 августа Близнецы способны легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Близнецов с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Близнецы и сами перестанут понимать, что больше их привлекает и куда их тянет.
РАК
Рак рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Раку предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Рак упустит что-то действительно важное.
ЛЕВ
Льву может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну, а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Льва такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.
ДЕВА
9 августа Дева рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самой Деве вполне может казаться, что она просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Дева не хочет излишне накалять обстановку, ей не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.
ВЕСЫ
9 августа если уж Весам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли завтра в голову Весов будут приходить чаще обычного, а значит, и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Весам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор.
СКОРПИОН
Скорпиону 9 августа логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".
СТРЕЛЕЦ
У Стрельца может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Стрельца недостает, то не стоит и пытаться.
КОЗЕРОГ
Жизнь заставит Козерога побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Козерог не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Козерога в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Козерогу задачи.
ВОДОЛЕЙ
У Водолея есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам.
РЫБЫ
Рыбы будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Рыбы и будут стремиться.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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