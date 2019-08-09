9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

9 августа — 221-й день года (222-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 144 дня. В XX и XXI веках соответствует 27 июля юлианского календаря.

Какой сегодня церковный праздник

9 августа Святая Церковь молитвенно чтит память святого великомученика и целителя Пантелеимона, который претерпел мученическую кончину за Господа и прославился великими чудотворениями как при жизни, так и после смерти.

Родился будущий великий святой в городе Никомидии и назван он был Панталеоном. Отец Евсторгий у него был знатным язычником, а мать Еввула – христианкой, которая хотела воспитать сына в православной вере, но умерла, когда сын был еще ребенком. В итоге Панталеона отдали в языческую школу, после окончания которой он начал учится врачебному искусству у известного врача Евфросина и, достигнув великих успехов в учебе, стал известен при императорском дворе, передает Униан.

В это же время в Никомидии тайно проживали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, которые спаслись после гонений на христиан, когда в церкви было сожжено 20 000 христиан. Встретившись с Пантолеоном, который иногда проходил мимо их жилища, они рассказали ему о христианской вере. Заинтересовавшись, Пантолеон стал наведываться к ним, чтобы узнать, как можно больше о христианской вере. "И, однажды увидев на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, он начал молится Господу о воскрешении ребенка и умерщвлении ехидны – ребенок ожил, ехидна разлетелась на куски. Уверовав в Господа, Который по молитве воскрешает мертвых, Пантолеон принимает крещение у пресвитера Ермолая и становится последователем Господа и проповедником Слова Божия", – поведал митрополит Павел.

9 августа: памятные даты

В пятницу - Международный день коренных народов мира, учрежденный в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. И хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты.

Еще 9 августа - Международный день книголюбов. Изначально он появился в США, но затем «завоевал» мир. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и создается. Одним из явлений современной жизни стали электронные книги, позволяющие всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений. Но для многих остается важным именно бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки и почитать. В 1483 году была открыта Сикстинская капелла. В 1803 году состоялась первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном. В 1859 году американец Натан Эймс запатентовал эскалатор. Неофициальные праздники - День воздушных поцелуев, День святого великомученика Пантелеймона – покровителя всех врачей и целителя больных и День переплетов.

9 августа именины, день ангела

В пятницу, 9 августа, свои именины празднуют: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Наум, Константин, Николай, Платон.

Знак Зодиака

9 Августа - Лев Стихия Знака: Огонь. Ваш знак Зодиака имеет непосредственное отношение к знакам Огня, которые обладают следующими качествами: великодушие, величественность, творчество, разностороннее развитие, рыцарство.

9 августа приметы и поверья

Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной. Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь. Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет.

Чтобы ребенку учеба хорошо давалась, ему нужно в этот день съесть немного капусты.