9 августа — 221-й день года (222-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 144 дня. В XX и XXI веках соответствует 27 июля юлианского календаря.
Какой сегодня церковный праздник
9 августа Святая Церковь молитвенно чтит память святого великомученика и целителя Пантелеимона, который претерпел мученическую кончину за Господа и прославился великими чудотворениями как при жизни, так и после смерти.
Родился будущий великий святой в городе Никомидии и назван он был Панталеоном. Отец Евсторгий у него был знатным язычником, а мать Еввула – христианкой, которая хотела воспитать сына в православной вере, но умерла, когда сын был еще ребенком. В итоге Панталеона отдали в языческую школу, после окончания которой он начал учится врачебному искусству у известного врача Евфросина и, достигнув великих успехов в учебе, стал известен при императорском дворе, передает Униан.
В это же время в Никомидии тайно проживали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, которые спаслись после гонений на христиан, когда в церкви было сожжено 20 000 христиан. Встретившись с Пантолеоном, который иногда проходил мимо их жилища, они рассказали ему о христианской вере. Заинтересовавшись, Пантолеон стал наведываться к ним, чтобы узнать, как можно больше о христианской вере. "И, однажды увидев на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, он начал молится Господу о воскрешении ребенка и умерщвлении ехидны – ребенок ожил, ехидна разлетелась на куски. Уверовав в Господа, Который по молитве воскрешает мертвых, Пантолеон принимает крещение у пресвитера Ермолая и становится последователем Господа и проповедником Слова Божия", – поведал митрополит Павел.
9 августа: памятные даты
В пятницу - Международный день коренных народов мира, учрежденный в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. И хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты.
Еще 9 августа - Международный день книголюбов. Изначально он появился в США, но затем «завоевал» мир. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и создается. Одним из явлений современной жизни стали электронные книги, позволяющие всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений. Но для многих остается важным именно бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки и почитать. В 1483 году была открыта Сикстинская капелла. В 1803 году состоялась первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном. В 1859 году американец Натан Эймс запатентовал эскалатор. Неофициальные праздники - День воздушных поцелуев, День святого великомученика Пантелеймона – покровителя всех врачей и целителя больных и День переплетов.
9 августа именины, день ангела
В пятницу, 9 августа, свои именины празднуют: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Наум, Константин, Николай, Платон.
Знак Зодиака
9 Августа - Лев Стихия Знака: Огонь. Ваш знак Зодиака имеет непосредственное отношение к знакам Огня, которые обладают следующими качествами: великодушие, величественность, творчество, разностороннее развитие, рыцарство.
9 августа приметы и поверья
Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной. Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.
Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь. Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.
Если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет.
Чтобы ребенку учеба хорошо давалась, ему нужно в этот день съесть немного капусты.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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